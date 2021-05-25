Политика

Сократить «армию чиновников-дармоедов» предложил Олег Брячак

Сократить «армию чиновников-дармоедов» предложил председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Свое мнение на этот счет он высказал на пресс-конференции 25 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Много у нас ненужных структур — госростех... уч-муч... Их уже штук под 50, и все сидят. У кого-то форма красная, у кого-то синяя, у кого-то в крапинку. У них оргтехника, они тратят воду, тепло, амортизация идет — зачем?» - выразил недоумение лидер псковских эсеров. «Армию чиновников-дармоедов надо сократить в два раза», - убежден он.

Между тем и. о. генерального директора компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов отметил достаточно большое количество помощников чиновников и депутатов, которых тоже было бы логично сократить.

Сокращение чиновничьего аппарата и ненужных структур, по мнению Олега Брячака, позволит сэкономить средства бюджета. Он также положительно высказался по поводу сокращения числа депутатов в Псковском областном Собрании с 44 до 26. Когда депутатов меньше, они больше на виду, а значит, по его мнению, будут лучше работать.