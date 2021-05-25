Политика

Антон Минаков назвал самый актуальный вопрос в отчете псковского губернатора

Наиболее актуальная тема предстоящего отчета губернатора о проделанной работе - это внесение изменений в избирательное законодательство Псковской области. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Наша позиция неизменна. Год за годом как только настают новые выборы, у нас снова (вносят - ред.) изменения в избирательный кодекс. И каждый раз эти изменения вносятся под конкретных людей, под конкретные партии. Если честно, у нас уже несколько лет не было периода, чтобы не менялись нарезки округов, чтобы не менялось количество мандатов, чтобы не менялась в принципе структура выборов», - заявил Антон Минаков.

По его словам, представители ЛДПР представлены в Псковском областном Собрании с меньшинстве, поэтому они «созыв за созывом обязаны подстраиваться под эти изменения, под партию большинства».