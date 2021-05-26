Политика

Общественная палата планирует привлечь около 100 тысяч наблюдателей на выборы

Около 100 тысяч наблюдателей планирует привлечь Общественная палата России на сентябрьские выборы. Об этом сообщила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

«Мы не можем назвать точные цифры, но очень хотелось бы, чтобы не менее 100 тысяч человек по всей России приняли участие в этих процессах. Вдохновляет пример прошлого года, когда на процедуре общероссийского голосования присутствовало 526 тысяч наблюдателей. Думаю, что интерес в обществе действительно высок, есть активная молодежь», - цитирует ее газета «Известия».

По словам Лидии Михеевой, сейчас Общественная палата организует работу по обучению общественных наблюдателей.

«У наших коллег запланировано несколько десятков семинаров по всей стране. Во время этих семинаров, я думаю, они будут привлекать дополнительно инициативных людей», - добавила Лидия Михеева.