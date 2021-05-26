Политика

В Псковской области обновили положения регионального Избирательного кодекса

Изменения в положения Избирательного кодекса Псковской области одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы сейчас приводим наш областной избирательный кодекс в соответствие с федеральным законом, - напомнил депутатам спикер регионального парламента Александр Котов. - Мы обязаны это сделать. Нормы регионального законодательства должны соответствовать федеральному закону».

Законопроект представил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков. Так, согласно изменениям, облизбирком получит право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, противоправных агитационных материалов и информации.

Кроме того, полномочия члена Избирательной комиссии Псковской области, назначенного по предложению ЦИК РФ, могут быть прекращены досрочно по ее мотивированному представлению, внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии.

Также увеличивается с одного до двух количество переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, которые по решению избиркома при наличии условий, установленных законом, могут дополнительно использоваться при проведении голосования.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в областном Собрании Наталья Тудакова поинтересовалась, при каких условиях увеличивается количество переносных ящиков для голосования вне помещения. Сергей Кулаков в качестве примера привел многодневное голосование и совмещение выборов.

Изменения закрепляют нормативное определение понятий «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом», а также регламентируется порядок информирования избирателей об этих кандидатах, об их выдвижении избирательными объединениями, ведении такими кандидатами и избирательными объединениями предвыборной агитации.

Законопроект устанавливает, что запрет на проведение предвыборной агитации не распространяется на день, предшествующий началу голосования, в случае если принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд.

Также законопроект сокращает до пяти дней срок на подачу в вышестоящую комиссию жалобы на решение нижестоящей комиссии об отказе в регистрации кандидата (единого списка кандидатов), об отказе в заверении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, а срок, отведенный вышестоящей комиссии на рассмотрение такой жалобы, сокращается до 7 дней. При этом решение вышестоящей комиссии, принятое по указанной жалобе, может быть обжаловано только в суде.

Помимо этого, документ предусматривает, что решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (единого списка кандидатов) «не может быть отменено судом в связи с выявлением среди документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (единого списка кандидатов), документов, не содержащих каких-либо сведений или не отвечающих законодательно установленным требованиям, если комиссия не известила кандидата, избирательное объединение о соответствующих нарушениях при условии, что эти нарушения являлись очевидными для избирательной комиссии и не были и не могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент представления документов».