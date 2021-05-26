Политика

Андрей Маковский рассказал о планах партии «Новые люди» в Пскове на июнь

Сейчас мы планируем работать с населением по конкретным округам и районам, вычленять именно те проблемы, которые важно решать здесь и сейчас. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук Андрей Маковский.

По его словам, в Псковской региональном отделении партии планируют акцентировать внимание на актуальных проблемах, которые требуют срочного решения. Для этого в партии постоянно ведут прием граждан. Андрей Маковский подчеркнул, что его страницы в социальной сети «ВКонтакте» и «Инстаграм» - альтернативное приемное отделение партии.

«Пишите в личные сообщения на мою страницу — Андрей Маковский. Выслушаем все предложения и жалобы, возьмем их в работу», - сказал он.

После 6 июня в партии планируют организовать личный прием для жителей Пскова, который пройдет в рамках рабочего выезда в микрорайон Овсище. Андрей Маковский подчеркнул, что большая часть обращений в партию поступает именно по поводу этого микрорайона: многие люди жалуются на некачественный асфальт и тротуары на улицах Алехина и Технической.

«Мы откликнулись на предложения граждан, провели субботник, а сейчас плодотворно там работаем. Поэтому обращайтесь ко мне в социальных сетях, будем вместе работать по тем районам, где есть проблемы», - обратился Андрей Маковский к избирателям.

А до выезда в Овсище, 5 июня, «Новые люди» проведут форум профессий для работающей молодежи, на который пригласят спикеров из сферы бизнеса и других востребованных на современном рынке отраслей. Мероприятие проведут в зале Псковского областного совета профессиональных союзов. Подробнее о форуме можно узнать в группе партии в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

«Такие мероприятия важны населению», - отметил Маковский.

Кроме того, в июне «Новые люди» проведут пресс-конференцию, на которой обсудят актуальные вопросы партии.