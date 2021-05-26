Политика

Андрей Маковский: Партия «Новые люди» нацелена на отстаивание интересов педагогов

Партия «Новые люди» нацелена на отстаивание интересов педагогов, работников науки и образования. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук Андрей Маковский.

Андрей Маковский рассказал радиослушателям о том, что он - старший научный сотрудник псковского университета, а также работник Псковского областного совета профессиональных союзов, где отвечает за коллективные действия и развитие профсоюзного движения.

По словам гостя студии, социальная поддержка населения, в частности, учителей, стала делом его жизни. Со своим проектом Андрей Маковский пришел в партию «Новые люди». Это новое политическое движение, главный лозунг которого — «Люди важнее». Основной упор в партии делают на социальную ориентацию, отметил он.

«Мы стартовали в феврале, а сейчас у нас уже есть хорошие результаты. Недавно проходило награждение политических активистов, где мы наградили около 50 человек, которые принимают активное участие в наших акциях и другой деятельности», - рассказал Андрей Маковский.

Так, в апреле «Новые люди» высадили 10 тысяч елей в деревне Кирово Псковского района, а с 9 по 12 апреля был организован образовательный политический интенсив в Пушкинских Горах.

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Среди последних инициатив партии — проект о сохранении рабочих мест за призывниками. «В России у людей мало социальных гарантий, особенно у представителей государственных профессий: учителей, врачей. Молодые люди не против военной службы, но, если они уходят с рабочего места на год, оно может быть занято кем-то другим. Если мы хотим, чтобы престиж профессий врачей, учителей и других государственных служащих сохранялся, мы должны давать им гарантии», - пояснил Маковский.

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Представитель партии «Новые люди» также подчеркнул, что 90% инициатив партии — предложения от населения. «Мы занимаемся тем, что нужно решать здесь и сейчас: вырубить растущий борщевик в наших дворах, где гуляют дети, закрасить надписи на домах, которые зачастую содержат то оскорбления, то пропаганду наркотиков», - сказал он.

Андрей Маковский также подчеркнул, что любая инициатива партии проходит «семь кругов админа». «У нас слишком бюрократизированные механизмы, которые не должны быть такими по своей сути», - добавил он.