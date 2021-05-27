Политика

Антон Минаков и Сергей Литвиненко о работе фракции ЛДПР в областном Собрании

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 25 мая. Гостями студии стали депутаты Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков и Сергей Литвиненко. Ведущий Александр Савенко обсудил с ними работу фракции ЛДПР в областном Собрании и итоги встречи либерал-демократов с губернатором Михаилом Ведерниковым перед его ежегодным отчетом о работе администрации.

Александр Савенко: Накануне очередной сессии областного Собрания депутатов, на которой был озвучен отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе за минувший год, либер-демократы встречались с главой администрации региона, и имели возможность задать свои вопросы, где-то обменяться мнениями и, насколько я знаю, поставили перед Михаилом Ведерниковым ряд актуальных тем. На что обращали внимание губернатора и почему именно эти темы озвучили?

Антон Минаков: В первую очередь, мне хотелось бы отметить, что вопросы, которые мы задаем губернатору, мы основываем исключительно на обращениях избирателей. В нашу последнюю встречу мы старались не брать достаточно избитые темы, которые берут наши коллеги. Понятно - пандемия, медицина. Мы решили не повторятся, поэтому выделили для себя ряд вопросов, которые можно было бы задать и которые не повторялись бы с вопросами наших коллег из других фракций. А именно, мы подняли вопросы о загрязнении улиц в Пскове и в городе Великие Луки, по поводу чего поступает очень много обращений. Мы знаем, что на уборку улиц выделяются огромные средства, но все мы видим, что началась весна и стоит подуть сильному ветру, пыль и песок сразу летят и в глаза, и в дыхательные пути. Нам непонятно, почему уборка улиц происходит недостаточно тщательно.

Вопрос, который я лично задал губернатору, был связан с лесными пожарами и с пожарами в районах области. У нас что ни лето, то постоянные погорельцы, это десятки домов в разных районах области. И они возникают, в первую очередь, из-за пала травы, когда недобропорядочные фермеры решают очистить свои поля, просто поджигая их, не думая, что огонь распространяется не только на их поля, но и на населенные пункты. Мы каждый год сталкиваемся с одной и той же проблемой: в Псковской области, соответствующие статьи неоднократно размещались и на сайте ПЛН, пал травы происходит абсолютно вне закона, от чего страдает местное население. Поэтому я задал вопрос губернатору о том, какие меры будут предприняты в этом году. Мы получили достаточно исчерпывающий ответ.

Также Сергей Григорьевич (Литвиненко — ред.) задал вопрос по дорогам.

Сергей Литвиненко: Да, действительно, с приходом весны жители области видят что вместе со снегом уходит и асфальтовое покрытие. В последнее время асфальтовое покрытие в области стало хорошим, мы, конечно, видим трассу, которая соединяет нас с Санкт-Петербургом, но в некоторых местах она тоже «желает ремонта», хотя это новая трасса. Конечно, мы, автомобилисты, хотим видеть дорогу, по которой мы ездим, в хорошем состоянии. Но, в первую очередь, это платные дороги. У нас в Псковской области проходит больше 200 километров платных дорог, по которым, как правило, проезжают иностранные граждане. И первые впечатления о Псковской области, о России складываются на дорогах. Участки дорог, особенно в Себежском, Пыталовском, Печорском районах, зачастую оставляют желать лучшего. К сожалению, с приходом весны дорог ремонтируют очень мало, поэтому мы от комитета по транспорту и дорожному хозяйству хотели услышать, когда будет график ремонта тех участков, по которым передвигаются наши граждане.

Сейчас поставлена задача внутреннего туризма в связи с закрытием границ. Псковская область, конечно, привлекательна для туризма, у нас есть много памятников архитектуры, посмотреть на которые приезжают жители других регионов на машине. Путешествие на автотранспорте при условии плохих дорог, опять же, дает искаженную картину о путешествии. Поэтому был задан такой вопрос, ведь в пандемию люди очень много путешествуют, в праздники многие приезжали из других регионов, потому что Псковская область, в частности, Псков, Печоры, Пушкинские Горы, привлекательны для этого, это направление надо развивать. А если будет хорошее транспортное сообщение, то будет и дополнительный доход в бюджет области. Поэтому хорошие дороги — это хороший задел для Псковской области.

Антон Минаков: Хотелось бы добавить, что в Псковской области платные дороги — это в основном приграничные районы. И наши дороги — это лицо нашей страны. Гости приезжают, неважно, что границы закрыты, все равно идет транспортное сообщение, идут грузоперевозки. У наших избирателей встает вопрос: за что платятся деньги, если платные автодороги зачастую находятся в худшем состоянии, чем региональные бесплатные. Куда уходят деньги, вот в чем вопрос.

Александр Савенко: В продолжение этих тем я хотел бы обратиться к отчету губернатора. Традиционно в былые годы отчеты губернатора о работе администрации, тем более, когда это происходит перед какими-то значимыми выборами, превращались в какое-то политическое шоу. Представители оппозиции, прежде всего, пытались использовать эту возможность общения с главой области, со своим оппонентом, в политических, предвыборных целях, заявить о себе, где-то, может быть, ударить по региональной власти. Представители либерально-демократической партии в этом году на старте избирательной компании по выборам депутатов Госдумы и областного Собрания рассматривают ли это общение с губернатором, возможность задать ему вопросы после оглашения отчета как возможность набрать какие-то политические очки, или для вас это абсолютно рабочий момент и никакой политики здесь нет?

Антон Минаков: Я здесь особой политики не вижу, во всяком случае, со стороны нашей партии, поскольку данные встречи проходят ежегодно, на этих встречах мы не занимаемся популизмом. Мы, действительно, обрабатываем большое количество запросов граждан, которые приходят к нам на встречи, мы выявляем наиболее актуальные вопросы и те, которые, возможно, не поднимались и не будут подняты нашими коллегами, мы их озвучиваем. Что касается партии ЛДПР, нам не важно, предвыборный ли это отчет, мы на протяжении всех пяти лет работы созыва планомерно ведем свою работу и политическим популизмом в Псковской области мы не занимаемся. Это нормальная рабочая встреча, а если этим занимаются наши политические конкуренты, - пожалуйста, нам это не нужно.

Александр Савенко: В повестке этой сессии достаточно много вопросов. Есть ли среди них такие, которые вызывают у псковских либерал-демократов особый интерес, какие темы для ЛДПР наиболее актуальны?

Антон Минаков: Наиболее актуальная тема, которую я для себя выделил, касается не только партии ЛДПР, но и всей политической структуры: это внесение изменений в избирательное законодательство Псковской области. Наша позиция неизменна. Год за годом, как только настают новые выборы, у нас снова (вносят — ред.) изменения в Избирательный кодекс. И каждый раз эти изменения вносятся под конкретных людей, под конкретные партии. Если честно, у нас уже несколько лет не было периода, чтобы не менялись нарезки округов, чтобы не менялось количество мандатов, чтобы не менялась в принципе структура выборов. То есть, каждые выборы будут изменения в избирательное законодательство. Эти изменения, по моему личному убеждению, происходят именно под конкретных людей.

Александр Савенко: По конкретных людей, под конкретные партии, и это не ваша партия?

Антон Минаков: Абсолютно верно, мы не партия власти, к сожалению, нас меньшинство в областном Собрании, мы созыв за созывом обязаны подстраиваться под эти изменения, под партию большинства. Если честно, конца пока этому не видно. Каждые выборы у вас в эфире я говорю о том, что в любом случае, под любую избирательную кампанию будут вноситься всегда изменения, к сожалению, по моему убеждению, они связаны именно с тем, что партия власти не видит под собой достаточной силы, уже не видит поддержки избирателей, той, которая была у них еще в начале 2000-х годов, поэтому они должны использовать и задействовать всяческие механизмы, чтобы продолжать удерживать свои позиции.

Александр Савенко: Но тем не менее либерал-демократам в этом году, несмотря на меняющиеся правила игры, предстоит участвовать в избирательном марафоне, как я уже говорил, в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Знаю, что вы уже готовитесь к этому важнейшему политическому событию года. Какие новости, насколько у вас уже сформированы команды кандидатов на выборы в Госдуму и в областное Собрание депутатов, ну и ранее мы с вами говорили о тех людях, которые, кроме Владимира Жириновского, войдут, в этот список лидеров партии. Собственно, вы сегодня в этой студии. Что касается кандидатов по одномандатным округам, может быть, уже пришло время сказать какие-то конкретные фамилии.

Антон Минаков: Я конкретные фамилии называл. Примерно месяц назад в прямом эфире вашей радиостанции говорил четко: партия ЛДПР к выборам готова, списки сформированы. Они утверждены уже Высшим советом, но для того, чтобы их легализовать, нужно провести конференцию. Конференция в июне этого года. Те списки, которые мы подали в Москву, представляют собой следующее: единый избирательный список будет из трех фамилий - Жириновский, Минаков, Литвиненко. Также по выборам в Госдуму по одномандатному округу, я надеюсь, партия и конференция окажут мне доверие, и партию буду представлять я.

Что касается других округов, поскольку в очередной раз под выборы изменились правила игры, были перенарезаны округа, теперь у нас вместо 26 округов осталось 13. Соответственно, каждый кандидат, который идет по тому или иному округу, неважно, идет он одномандатником или идет он по списку, проходит жесточайший контроль. Я убежден, что у ЛДПР самый четкий и тщательный контроль. Это люди, которые не были судимы, у которых обязательно есть высшее образование, которые не аффилированы с каким-либо бизнесом, потому что мы понимаем, что, если человек занимается бизнесом и идет в политику, то, скорее всего, он будет в первую очередь отстаивать свой бизнес, а не интересы граждан. Поскольку количество кандидатов снизилось практически в два раза по сравнению с предыдущим периодом, то и контроль ужесточился в два раза. Отбор стал более тщательным.

Александр Савенко: Сергей Григорьевич (Литвиненко — ред.), вы будете принимать участие в этой избирательной компании, войдете в тройку лидеров списка ЛДПР на выборах в областное Собрание депутатов. Чем вам интересна работа регионального парламентария, какова мотивация и дальше участвовать в этом процессе, участвовать в выборах, претендовать на мандат?

Сергей Литвиненко: Действительно, этот период, те пять лет, которые я находился в Думе, в областном Собрании, показал, что есть много точек, которые можно менять. Даже в плане законодательных инициатив, которые вносила наша фракция. В частности, мы освободили от транспортного налога срочников. Почему с ребят, которые уходят служить в армию, отдавать свой долг, должны удерживать транспортный налог? Разумеется, были шероховатости при принятии, но мы все равно его приняли.

Были у нас инициативы и по индексации пенсии, но, к сожалению, эта наша инициатива пока была отвергнута партией большинства. Но мы все равно не теряли надежды на то, чтобы улучшить состояние наших граждан, наших избирателей. В нашу партию приходит много запросов, особенно от пожилых людей. В рамках тех обращений мы, как могли, всегда помогали. Эта помощь и сопереживание мне нравились. То есть работа плодотворная, работа творческая, потому что для того, чтобы подготовить законодательную инициативу, требуется проштудировать другие законы, чтобы этот закон был принят на сессии.

Мы считаем, что год был и напряженным, и удачным. Если все это сложится, хотелось бы продолжать работу в следующем созыве, чтобы своевременно отвечать избирателям, вносить свои законодательные инициативы. Это, наверное, самое главное.

Антон Минаков: Я хотел бы конкретизировать. Поскольку наши законодательные инициативы, как правило, не показывает ГТРК, эфир вашей радиостанции — одна из немногих возможностей донести наши принятые проекты. К примеру, о чем говорил Сергей Григорьевич (Литвиненко — ред.) и о чем не говорили федеральные телеканалы, мы за прошедший год разработали проект об освобождении от транспортного налога солдат, которые проходят срочную службу. То есть, если солдат идет отдавать долг родине, а у него есть какой-то автомобиль, мы считаем совершенно неуместным, что по возвращении из армии он должен платить за это налоги. Это был абсурд. Нам довольно тяжело дался этот проект, поскольку у нас всего 3 депутата из 44, поэтому мы проделали достаточно серьезную работу, и этот законопроект был принят.

Дальше нами был подан следующий законопроект. Это освобождение от транспортного налога всех ветеранов, которые участвовали в боевых действиях на территории России, Советского Союза и за его пределами. Они также уже освобождены от транспортного налога. Есть единственная недоработка. Изначально мы подавали законопроект на транспортные средства, которые имеют мощность двигателя до 150 лошадиных сил, но по договоренности с администрацией нам сказали: «Мы ваш законопроект поддержим, но чтобы было не более 100 лошадиных сил, иначе законопроект не будет принят». Нам пришлось на это пойти. А после этого в офис начались звонки от ветеранов, которые участвовали в чеченской и в афганской кампаниях. И мне запомнился один звонок. Звонил ветеран, он сказал: «Слушайте, у меня "Волга" конца 90-х годов, она разваливается, но у нее 106 лошадей. Как так?». Я сказал, что все понимаю, но нас всего 3 депутата из 44. Мы не можем единолично принимать соответствующие решения. Мы согласились с условиями администрации, пусть будет до 100. Но мы будем вносить поправки, мы попробуем хотя бы до 120 (лошадиных сил — ред.) расширить этот проект.

Нам, наверное, не хватит эфира, чтобы перечислять наши законодательные инициативы, но тем не менее то, что мы делаем, мы с Сергеем Григорьевичем (Литвиненко — ред.) разрабатываем совместно, дает самое приятное в нашей работе - когда ты вымучиваешь этот законопроект, месяц, два, три проводишь переговоры, может, доходишь до губернатора, у тебя в итоге получается и ты видишь результат своей работы в том, что сотни тысяч людей были освобождены от налога или от той или иной выплаты. А тенденция у нас в стране, по моему мнению, совершенно отрицательная: пенсионный возраст поднять, НДФЛ поднять, налоги поднять. Очень приятно, когда ты вносишь свой вклад и удается хоть какую-то копеечку граждан отстоять. Когда у тебя это получается, идут звонки, в офис приходят письма — это самая хорошая оценка твоей деятельности. Когда это получается, испытываешь заряд эмоций, появляются новые идеи. Над этим мы работали последние пять лет и у нас нет такого административного ресурса, как у некоторых других партий, некоторые граждане даже не знают о том, что там что-то снизили, здесь что-то снизили, что это заслуга ЛДПР. Ну и бог с ним, мы за популярностью никогда не гнались. Когда видишь результат своей работы - это самое приятное, что может быть.

Александр Савенко: Мы говорили в основном о том, что сделано за срок работы нынешнего созыва областного Собрания, но совсем немного говорили о том, что в планах, а ведь это очень важный момент, если мы говорим о предстоящей кампании. Понятно, что предстоит формировать предвыборную программу, озвучивать то, что собираетесь делать. Есть ли у вас на данный момент в целом понимание того, с чем партия пойдет на сентябрьские выборы к жителям Псковской области, что будете предлагать, что будете обещать сделать, какие направления деятельности будете показывать?

Антон Минаков: Как я ранее уже говорил в эфире, к выборам мы готовы, программа у нас готова. Не устану повторять, что ЛДПР — самая старая и одновременно самая молодая партия в России. ЛДПР была создана еще 13 декабря 1989 года, еще во времена Совестного союза. Тогда она называлась ЛДПСС. Мы имеем огромный опыт работы по всем регионам, имеем огромный опыт законотворчества, при этом у нас постоянно идет обновление и омоложение. Мы являемся самой молодой партией по среднему возрасту депутата не только в России, но и в Европе. Сочетая эти два фактора, нам удается проводить ту работу, которую мы делаем. Что касается предвыборных обещаний, пусть этим занимаются федеральные телеканалы. Пусть они озвучивают обещания других определенных партий, а мы будем строить свою работу следующим образом: Сергей Григорьевич (Литвиненко — ред.) будет больше работать по городу Пскову и вести прием граждан, а я будут ездить по области. Мы будем отчитываться за то, что мы сделали за последние пять лет. Обещают пусть другие товарищи, кто обещает с 2001 года, обещания одни и те же. У нас совсем другие принцип и подход.

Сергей Литвиненко: Да, мы действительно стараемся быть ближе к избирателям, встречи, которые мы проводим с населением, помогают нам быстрее понять проблему. Сейчас мы формируем те наказы и потребности, которые есть у граждан нашего региона, чтобы в следующем созыве, если все удачно сложится, реализовать. Это общение помогает нам больше реагировать на то, что происходит. В каждом районе есть свои проблемы.

Александр Савенко: А есть какие-то характерные для большинства муниципалитетов и для города Пскова проблемы? О чем общем, главном говорят люди, что их беспокоит?

Сергей Литвиненко: В первую очередь, конечно, это социальные вопросы. Пандемия обнажила целый пласт вопросов по здравоохранению. Мы видим, как поменялось за это время само отношение к врачам и система здравоохранения. Мы получали хорошее оборудование, реагировали на все происходящее. Нужен был какой-то коллапс, чтобы мы все мобилизовались, выделили необходимые средства на здравоохранение, начали нормальный прием граждан. Сколько было нареканий, обращений граждан в начале пандемии: несвоевременно приезжала скорая, все боялись коронавируса. Это наложило такой большой отпечаток, люди боялись выходить из дома. Сейчас с программой, которая есть в Псковской области, федеральный центр помог нам построить инфекционную больницу в Пскове и Великих Луках, детское отделение. Население начало спокойнее относиться к этой проблеме. Мы подтянули здравоохранение.

Антон Минаков: Я бы вкратце ответил на ваш вопрос так: с предвыборными обещаниями пусть ездят наши оппоненты, а мы будем ездить с отчетами о проделанной работе.

Александр Савенко: Я бы хотел вернуться к теме, затронутой Сергеем Григорьевичем (Литвиненко — ред.), — коронавирус. Сейчас много высказывается мнений о том, как необходимо реагировать в этой ситуации, когда люди, с одной стороны, успокоились, расслабились, зачастую и масочный режим уже не соблюдается, с другой стороны, идет противоречивая информация о новых штаммах коронавирусной инфекции. Как необходимо действовать в этой ситуации?

Антон Минаков: Мою личную позицию я доказал на собственном примере: я сделал прививку. Безусловно, после этого я все еще пользуюсь антисептиками, ношу маску, хотя второй компонент вакцины сделал еще 5 марта. Слава богу, жив, здоров. Несмотря на то, что в последнее время у нас огромное количество командировок, мы ездим и в Москву, и в другие регионы, постоянно бываем в аэропорту и на вокзале. Как-то морально даже чувствуешь себя более защищенным. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим гражданам. Не у каждой страны, даже европейской, есть возможность бесплатно сделать качественную прививку своим гражданам, а у нас есть. По моему глубокому убеждению, у нас, действительно, очень хорошая вакцина. Я испытал ее на себе, моя мама, мой папа поставили себе эти прививки. Весь офис регионального отделения ЛДПР поставил себе эти прививки, чтобы чувствовать себя защищенным. Я прекрасно понимаю, что коронавирус уже всех достал. Чтобы можно было больше думать о своей работе и делах, менее опасаясь заражения или болезни, достаточно привиться. Я не понимаю, читая посты в социальных сетях, почему у нас отношение к прививкам до сих пор, как в 18 веке. Если вы переживаете за свое здоровье и здоровье своих близких, обязательно сделайте прививку, ничего страшного не случится. Испробовано на личном примере.