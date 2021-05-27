Политика

Грядущее голосование на праймериз обсудили первичные организации «Единой России» в Великих Луках

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский обсудил с секретарями первичных организаций Великих Лук предварительное голосование партии, которое проходит на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Этот этап важен для партии. Голосование проходит по первой открытой модели, в нем могут принять участие все жители Псковской области и помочь нам выбрать кандидата», – сказал Александр Козловский и подчеркнул, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая применяет открытую процедуру предварительного голосования. Партия подбирает своих кандидатов в депутаты на выборы всех уровней опираясь на мнение людей.

В Псковской области праймериз проходит по смешанной системе: жители региона могут голосовать как электронно, так и привычном способом, приходя на избирательные участки 30 мая. В этот день по всей области будут работать 119 участков.

Секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев рассказал, что в Великих Луках 30 мая будут работать 4 УИКа. Он напомнил, что победители партийного праймериз станут кандидатами в депутаты в Государственную Думу и областное Собрание. Выборы состоятся в сентябре этого года.

Также участники встречи обсудили крупные социально значимые проекты, многие из которых в Великих Луках реализуются при поддержке «Единой России».

В заключение мероприятия Александр Козловский вручил секретарям первичных организаций благодарственные письма за активную гражданскую позицию и большой личный вклад в деятельность партии «Единая Россия».