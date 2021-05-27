Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом советов», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий программы Максим Костиков обсудит с ним состоявшийся отчет губернатора о деятельности администрации области за 2020 год и принятые изменения в положения Избирательного кодекса региона. Также речь пойдет о состоянии многих муниципальных предприятий и дорог поселкового значения в Псковской области. Отдельное внимание будет уделено проблеме несправедливого расчета дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Среди заявленных тем также — предварительное голосование «Единой России», которое подходит к финалу, и рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», которое завершится 30 мая.

Кроме того, Александр Котов расскажет о планах на лето - когда планируется провести июньскую сессию, на которой объявят дату выборов, когда Собрание нынешнего созыва фактически завершит работу, уйдя на предвыборные каникулы.

Радиослушатели могут принять участие в обсуждении, позвонив по телефону прямого эфира 56-73-72.