Политика

«Дом Советов»: Александр Котов об итогах минувшей сессии. ВИДЕО

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Дом Советов» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Спикер регионального парламента подвел итоги минувшей сессии.

Ведущий программы Максим Костиков обсудил с ним состоявшийся отчет губернатора о деятельности администрации области за 2020 год и принятые изменения в положения Избирательного кодекса региона. Также речь шла о состоянии муниципальных предприятий и дорог поселкового значения в Псковской области. Отдельное внимание уделили проблеме несправедливого расчета дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В ходе беседы были затронуты также темы предварительного голосования «Единой России», которое подходит к финалу, и рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», которое завершится 30 мая.

Кроме того, Александр Котов рассказал о планах на лето - когда планируется провести июньскую сессию, на которой объявят дату выборов, когда Собрание нынешнего созыва фактически завершит работу, уйдя на предвыборные каникулы.