Политика

Александр Котов прокомментировал перспективы возвращения политического вице-губернатора

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал информацию о том, что у губернатора Михаила Ведерникова может появиться заместитель, курирующий политический блок.

«Михаил Юрьевич сказал, что в настоящее время работает над этой проблемой, подыскивает кандидатуру для того, чтобы у нас появился политический вице-губернатор, который будет заниматься этими вопросами. Конкретных сроков названо не было, - сказал Александр Котов. - Вообще, я не думаю, что жители Псковской области очень сильно страдают из-за отсутствия политического вице-губернатора. Псковское областное Собрание совсем никак не страдает. Я бы не стал подталкивать губернатора к скорейшему решению этого кадрового вопроса».

При этом Александр Котов считает, что главе региона было бы легче работать, если у него был заместитель, отвечающий за политическое направление.