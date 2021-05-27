Политика

Областное Собрание планирует рассмотреть вопрос о назначении выборов 17 июня

Очередная сессия Псковского областного Собрания может состояться 17 июня. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«На очередной сессии, которая ориентировочно будет проходить 17 июня, нам нужно будет назначить выборы, естественно, проведем парламентский час. Тему пока не готов назвать. Но она будет самой актуальной на данный момент времени», - рассказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что региональный парламент обязательно будет продолжать практику проведения парламентских часов.