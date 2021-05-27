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Политика

Александр Котов назвал плюсы праймериз «Единой России»

28.05.2021 18:10|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал плюсы предварительного голосования партии «Единая Россия».

«Процедура партийного предварительного голосования помогает нам выбрать кандидатов, которые на старте избирательной кампании пользуются поддержкой, авторитетом, избирателей, - отметил он. - Это очень важно, потому что успех избирательной кампании во многом зависит от тех кандидатов, которые будут выдвинуты той или иной политической партией».

Александр Котов уверен, что надо продолжать проводить процедуру предварительного голосования. «В этом году она проходит в электронной форме. В некоторых регионах региональным отделениям партии разрешили применять смешанную систему: проводить электронное голосование и организовать 30 мая голосование на счетных участках. В нашем регионе счетные участки тоже будут открыты 30 мая», - рассказал он.

Таким образом, по его словам, партия обращается к жителям региона с просьбой оказать помощь в подборе и последующем выдвижении кандидатов на выборы различных уровней. «Я считаю, что это правильно», - подчеркнул Александр Котов.

При этом он высказал мнение, что на законодательном уровне обязательное для всех партий предварительное голосование вводить не нужно.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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