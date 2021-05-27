Александр Котов назвал плюсы праймериз «Единой России»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал плюсы предварительного голосования партии «Единая Россия».
Александр Котов уверен, что надо продолжать проводить процедуру предварительного голосования. «В этом году она проходит в электронной форме. В некоторых регионах региональным отделениям партии разрешили применять смешанную систему: проводить электронное голосование и организовать 30 мая голосование на счетных участках. В нашем регионе счетные участки тоже будут открыты 30 мая», - рассказал он.
Таким образом, по его словам, партия обращается к жителям региона с просьбой оказать помощь в подборе и последующем выдвижении кандидатов на выборы различных уровней. «Я считаю, что это правильно», - подчеркнул Александр Котов.
При этом он высказал мнение, что на законодательном уровне обязательное для всех партий предварительное голосование вводить не нужно.