Политика

Александр Котов о взаимодействии двух ветвей власти в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом советов», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 мая. Гостем студии стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним отчет главы региона о работе администрации Псковской области за 2020 год, взаимодействие законодательной и исполнительной власти, а также изменения в избирательное законодательство региона.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, на прошлой сессии состоялся отчет губернатора о деятельности администрации за 2020 год. У меня было такое впечатление, что за 10 лет это был самый положительно воспринятый депутатами отчет. Я почувствовал, что в зале было удивительное расположение к докладчику. Практически не было критически выступлений. С чем это связано?

Александр Котов: Если внимательно прочитать отчет главы региона о деятельности администрации за 2020 год, то можно сделать выводы, что и губернатором, и органами исполнительной власти области была проведена значительная работа в чрезвычайных условиях, когда всех накрыла коронавирусная пандемия.

Несмотря на то, что приходилось работать в жестких условиях, у нас на 20% выросли по сравнению с первоначально утвержденными параметрами бюджета цифры доходных источников. В прошлом году было беспрецедентно большое привлечение федеральных средств, в том числе и на мероприятия, связанные с поддержкой граждан и предприятий. При этом все государственные программы, в которых участвует Псковская область, были выполнены близко к 100%.

Можно вспомнить еще тот факт, что в разгар пандемии в прошлом году построили инфекционную больницу в рекордно короткие сроки. И это заслуга губернатора. Надо сказать спасибо президенту РФ, который откликнулся на просьбу губернатора. Были выделены дополнительные средства из резервных источников на строительство инфекционной больницы. В итоге было построено три корпуса, которые сейчас успешно функционируют.

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У нас сельское хозяйство выросло на 9%. Это устойчивая динамика роста. И у нас не так сильно просела промышленность - чуть больше одного процента по итогам прошлого года.

Максим Костиков: С этим связано и не высокое падение роста собственных доходов. Относительно других субъектов.

Александр Котов: Да, совершенно верно. Практически не упали собственные доходы по отношению к плановым цифрам, которые были заложены в законе о бюджете.

Это примеры, показывающие, что была проведена большая работа. Несмотря на сложности, успешно справились с работой как губернатор, так и органы исполнительной власти.

Максим Костиков: За что критиковали депутаты?

Александр Котов: Критика прозвучала не очень конструктивная, к сожалению. Критиковать есть всегда за что тех, кто работает. Если человек лежит на диване, за что его критиковать? Не за что. Поэтому я дал высокую оценку органам исполнительной власти администрации области за прошлый год. Считаю, что губернатор в этих условиях нашел нестандартные решения, с помощью которых удалось ситуацию удержать.

Максим Костиков: На ваш взгляд, насколько острыми, содержательными были вопросы губернатору от депутатских оппозиционных фракций? В частности, звучал вопрос о падении доходов населения.

Александр Котов: Справедливости ради можно сказать о том, что перед тем, как состоялся отчет, губернатор встречался с представителями фракций политический партий. Было предложено всем депутатам поучаствовать в этих встречах. Была возможность тет-а-тет задать вопросы губернатору. На многие вопросы губернатор дал ответы сразу, частично ответы прозвучали в докладе губернатора.

На сессии были озвучены те вопросы, наверное, на которые депутаты хотели дополнительно получить ответы.

Что касается низких доходов. Это на самом деле так. В стране на протяжении целого ряда лет реально располагаемые доходы, к сожалению, снижаются. Это большая проблема, на которую обратил внимание президент. Сейчас главная задача правительства нашей страны изменить ситуацию таким образом, чтобы реально располагаемые доходы граждан росли. Это очень важная задача. Сейчас этим занимаются все: и правительство РФ, и губернаторы, и органы исполнительной власти, и законодательные органы регионов. Это наша общая задача. Это то, над чем всем надо работать.

Прозвучали и вопросы частного характера. Всегда критически к этому отношусь, потому что законодательный орган должен обозначать проблемы системного характера. А вопросы частного характера, касающиеся, например, ремонта какого-то одного учреждения, не совсем тот уровень, на котором должны работать депутаты законодательного органа субъекта.

Максим Костиков: Как вы оцениваете состояние диалога законодательной и исполнительной власти? Насколько конструктивно этот диалог складывается? В том числе и по общению губернатора с парламентскими фракциями, и по вчерашней сессии. Можно ли сказать, что обе ветви власти работают в унисон?

Александр Котов: Да, именно так можно сказать. Обе ветви власти работают в унисон, слаженно и конструктивно. Я уже неоднократно отмечал внимание со стороны губернатора к законодательному органу, к проблемам, которые озвучивают депутаты. Очень внимательно относится. Даже в том случае, когда нет финансовой возможности с учетом утвержденных параметров бюджета, губернатор всегда стремится найти нестандартные решения, дополнительные источники, чтобы вопросы частного характера по просьбе депутатов были решены.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, на вчерашней сессии депутаты приняли изменения в положения избирательного кодекса Псковской области. В том числе закрепили нормативное определение понятия «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом выполняющим функции иностранного агента». Это норма введена в связи с изменениями в федеральное законодательство. Тема активно обсуждается, потому что у нас в регионе есть несколько граждан, которые были признаны лицами, выполняющими функции иностранного агента. Как вы считаете, необходимо ли эта норма? Какое у вас отношение к этим изменениям?

Александр Котов: Изменения вносили именно потому, что эти нормы внесли в федеральное законодательство. И мы просто обязаны привести в соответствие свой избирательный закон с федеральным.

Что касается моего отношения. Если не вдаваться в тонкости и детали, я считаю, что это правильно. Это нормальная реакция государства на попытки с использованием иностранного влияния влиять на политику РФ. На самом деле, это борьба, которая организована давно. Не первый год фиксируем попытки вмешательства во внутренние дела других государств посредством иностранного капитала и активных людей, которых специальным образом для этого готовят.

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Здесь, конечно, есть вопросы с реализаций норм закона. Надеюсь, что в ближайшее время будут предприняты определенные шаги, которые будут способствовать тому, чтобы эти нормы закона понимали участники этого процесса и было понятно, как их реализовать на практике.

Максим Костиков: Появилась информация, что коммунисты обращались к губернатору с просьбой вернуть позицию политического вице-губернатора. Я так понимаю, Михаил Юрьевич пообещал.

Александр Котов: Михаил Юрьевич сказал, что в настоящее время работает над этой проблемой, подыскивает кандидатуру для того, чтобы у нас появился политический вице-губернатор, который будет заниматься этими вопросами. Конкретных сроков названо не было.

Максим Костиков: А на ваш взгляд, есть такая потребность, чтобы был специальный модератор политического процесса? Вроде бы политическая ситуация стабильна, предвыборный процесс уже запущен. Нужен ли действующей администрации человек, который бы управлял какими-то политическими процессами? У нас же есть управление внутренней политики. И зачем коммунистам это надо? Не очень понимаю, чего они так переживают?

Александр Котов: Я тоже не очень понимаю. И вообще, я не думаю, что жители Псковской области очень сильно страдают из-за отсутствия политического вице-губернатора.

Максим Костиков: Мне тоже так кажется.

Александр Котов: Псковское областное Собрание совсем никак не страдает. И я бы не стал подталкивать губернатора к скорейшему решению этого кадрового вопроса.

Здесь, на самом деле, все завязано на работу губернатора. Поскольку нет человека, который бы занимался такой работой, губернатору просто приходится сложнее.

Максим Костиков: Следует ли ожидать возвращения практики проведения парламентских часов на ближайших сессиях областного Собрания, которые пройдут до выборов?

Александр Котов: Да, следует ожидать. Мы обязательно будем продолжать практику парламентских часов. Как мне кажется, нам удается соблюдать меры, которые связаны с ограничениями. Мы всегда на связи с Роспотребнадзором.

На очередной сессии, которая ориентировочно будет проходить 17 июня, нам нужно будет назначить выборы, естественно, проведем парламентский час. Тему пока не готов назвать. Но она будет самой актуальной, на данный момент времени.