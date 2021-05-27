Политика

Для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировались 7,5 млн человек

Регистрация избирателей на электронном предварительном голосовании «Единой России» завершена. Для участия в процедуре на сайте PG.ER.RU зарегистрировались более 7,5 млн человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«С 19 апреля на сайте PG.ER.RU зарегистрировались 7 534 807 человек. Наши ожидания оправдались — избиратели охотно пользуются возможностью проголосовать за кандидатов, которые смогут представлять партию осенью на выборах разного уровня, в том числе в Государственную Думу. Регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России» еще раз показала, что люди проявляют интерес к процедуре, уверены в ее безопасности и чистоте», — отметил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

Избиратели, которые уже зарегистрировались, могут проголосовать электронно до 30 мая. В 42 регионах страны те, кто не зарегистрировался на электронное голосование и не принимал в нем участие, смогут прийти на счетные участки, получить бюллетени и отдать голос за своего кандидата.

Как напомнили в партии, «Единая Россия» — единственная политическая организация в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно проходит с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ.

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Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.