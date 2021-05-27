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Политика

«Справедливую Россию» хотят объединить с КПРФ

29.05.2021 19:30|ПсковКомментариев: 0

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин считает стратегической целью объединение с КПРФ. Он ожидает, что в случае интеграции партий к коалиции присоединятся и другие левые силы.

«Это огромная задача, которую мы перед собой поставили, и коммунистам об этом сообщили, что мы будем с вами объединяться. Хотите вы или нет. Но это неизбежно. Это стратегическая цель»,— сказал Прилепин журналистам (цитата по ТАСС).

Отметим, что членом партии стал актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал, который раньше был членом партии «За правду» Захара Прилепина. Партийный билет ему вручил председатель справороссов Сергей Миронов на заседании палаты депутатов. Сигал отметил, что «Справедливая Россия — За правду» не является социалистической партией «в советском смысле этого слова». «Это другая партия, она отличается. Поскольку люди имеют достаточно открытые взгляды на то, что есть благо, что полезно для страны, для людей. И это совсем не соотносится с устаревшими советскими понятиями»,— ответил он на вопрос, считает ли себя социалистом.

Также членом новой партии стал журналист и телеведущий Анатолий Вассерман. «Анатолий Вассерман официально уже стал членом партии, но пока не получил партийный билет. Его вручат на одном из ближайших мероприятий»,— сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечает «Коммерсант», в феврале 2020 года писатель и общественный деятель Захар Прилепин объявил о создании партии «За правду». В политсовет организации тогда вошли 34 человека — в частности, певица Юлия Чичерина и Стивен Сигал. 22 февраля 2021-го партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» провели объединительный съезд, создав новую левопатриотическую организацию «Справедливая Россия — За правду».

Источник: Псковская Лента Новостей
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