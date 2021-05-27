Политика

«Единая Россия» завершает предварительное голосование по определению кандидатов на сентябрьские выборы

Вечером в воскресенье, 30 мая, завершится очное и электронное предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» на выборы депутатов Государственной Думы и региональных парламентов, в том числе Псковского областного Собрания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, после завершения голосования по всей стране в 21.00 пройдет процедура соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна ПГ. В мероприятии примет участие председатель партии Дмитрий Медведев.

После этого блокчейн будет опубликован на сайте PG.ЕR.RU. С этого момента начнется подсчет голосов, за которым смогут наблюдать все желающие. Кроме того, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.

Четыре части разделенного ранее электронного ключа шифрования соединят председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член Президиума Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Электронный ключ шифрования блокчейна был разделен между ними 23 мая.

Ранее эксперты IT-отрасли высоко оценили безопасность и защищенность системы дистанционного электронного голосования «Единой России». По их мнению, она позволяет провести процедуру максимально открыто и легитимно. В Центризбиркоме намерены сотрудничать с «Единой Россией» в дальнейшем развитии системы.

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Как отметили в партии, «Единая Россия» — единственная политическая организация в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В этом году оно проходило онлайн с 24 по 30 мая во всех субъектах РФ — эксперты уже высоко оценили уникальный опыт, полученный партией при организации процедуры. Окончательно итоги будут подведены в начале июня.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на Съезде. Он пройдет 19 июня в Москве.