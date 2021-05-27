Политика

Предварительное голосование «Единой России» началось в Псковской области

«Единая Россия» в Псковской области 30 мая открыла 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Жители региона имеют возможность выбрать кандидатов от «Единой России», которые представят партию на выборах в Госдуму и в Псковское областное Собрание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Накануне все счетные комиссии получили бюллетени, средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Большинство из них располагаются в учреждениях культуры и учебных заведениях. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм. Все счетные комиссии обеспечены масками и антисептиками, а также проведен инструктаж на предмет соблюдения санитарных требований.

В партии уточнили, что многие жители региона уже проголосовали онлайн - более 90% зарегистрированных в качестве избирателей для участия в электронном голосовании

Напомним, параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте.

В настоящее время в электронном голосовании уже приняли участие 21456 избирателей Псковской области. Всего зарегистрировались 23750 человек.

Адреса участковых счетных комиссий опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии.

Информацию о процедуре голосования, а также об участковых счетных комиссиях можно также узнать по телефону «горячей линии»: 8-800-444-07-13.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени.

Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Государственную Думу утвердит 19 июня съезд партии, списки кандидатов в Псковское областное Собрание будут утверждены региональной конференцией.