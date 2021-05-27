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Политика

В Псковской области на 12.00 явка на предварительном голосовании составила более 8%

30.05.2021 12:55|ПсковКомментариев: 0

По состоянию на 12.00 по московскому времени явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области составила 8,35% от общей численности избирателей. По городу Пскову явка составляет порядка 5%. Голосование проходит по смешанной системе: очно и электронно. Явка учитывает оба вида голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Фото: Псковской областное Собрание

В голосовании приняла участие председатель общественной региональной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Раиса Кузина. Она на избирательном участке в Центральной городской библиотеке в Пскове проголосовала за кандидатов, которые должны представить партию на выборах в Госдуму и в Псковское областное Собрание.

«Я была приятно удивлена, увидев, сколько людей пришло проголосовать. Сегодня последний день предварительного голосования. Хочется, чтобы прошли достойные люди и представляли наши интересы. Очень много уже сделано, многое сделано для детей, для всех жителей нашего города. Я, член партии, всегда принимаю участие и во внутрипартийном голосовании, и в выборах», - рассказала она.

Напомним, в Псковской области проходит предварительное голосование по отбору кандидатур от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Счетные участки будут работать до 20.00. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм. Все счетные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, а также проведен инструктаж на предмет соблюдения санитарных требований.

Напомним, параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

Теги: #Единая Россия #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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