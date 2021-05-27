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Политика

Алексей Севастьянов рассказал об одной из обязанностей каждого партийца

30.05.2021 17:43|ПсковКомментариев: 0

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте принял участие в очном предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Фото: Псковское областное Собрание

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Алексей Севастьянов рассказал, почему он пришел на избирательный участок и отдал свой голос за достойных кандидатов во внутрипартийном голосовании.

«Я по-другому поступить не могу. Во-первых, потому что я - член партии. Если ты член партии, речь идет о внутрипартийной дисциплине, речь идет об ответственности за решения, за деятельность партии. Поэтому, я считаю, это обязанность каждого партийца, - пояснил он. - Мне весьма симпатична история, когда просто граждане принимают участие. Это говорит о том, что им небезразлично то, что делается в стране, небезразлично то, что делает партия сегодня. Поэтому я здесь».

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Счетные участки будут работать до 20.00. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм. Все счетные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, а также проведен инструктаж на предмет соблюдения санитарных требований.

Напомним, параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

Теги: #Единая Россия #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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