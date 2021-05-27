Политика

Дмитрий Быстров посетил участки предварительного голосования в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров посетил ряд счетных участков, где сегодня, 30 мая, проходит очное предварительное голосование «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

На участках, расположенных в Центре культуры «Юбилейный» и средней школе №7 имени В. Н. Пушкарева, он проверил соблюдение мер безопасности и ознакомился с организацией работы счетных комиссий.

По заключению главы района, участки были оснащены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, а также санитайзерами для членов комиссий и избирателей.

«Собственный выбор я уже сделал, отдал голос за людей, которым не безразличен Островский район. Каждый на своем месте достаточно много сделал и, я уверен, еще сделает для того, чтобы люди и в городе, и на селе жили в более комфортных условиях. Их многие знают, они лично встречаются с жителями нашего района, напрямую ведут разговор, принимают обращения и стараются решать имеющиеся проблемы. Главное, что они не только фиксируют поступающую информацию, а стараются найти выход из любой сложной ситуации, добиваются необходимых результатов, а значит реально помогают людям», - рассказал Дмитрий Быстров.

Руководитель муниципалитета отметил, что сам проходил процедуру предварительного голосования электронно с помощью портала Госуслуги, зарегистрировавшись на сайте.

«Электронная форма голосования очень удобна для тех, кто по каким-то причинам не может в день голосования прийти на избирательный участок. Кроме того, это здорово экономит время, - подчеркнул он. - Уже многие люди получают необходимые услуги с помощью интернета. За такой технологией будущее. Сегодня еще есть время попробовать проголосовать, набить руку. Тогда на всех предстоящих выборах и на уровне муниципалитета, и на региональном, и федеральном это не составит труда».

Напомним, что жители региона имеют возможность выбрать кандидатов от «Единой России», которые представят партию на выборах в Госдуму и в Псковское областное Собрание. Проголосовать могут не только члены партии, но и все, кто является избирателем.

Принять участие в предварительном голосовании можно на участке, который закреплен за местом регистрации избирателя. Для этого необходимо предъявить паспорт.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Счетные участки будут работать до 20.00. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм.

В Островском районе проголосовать можно на следующих участках:

здание администрации сельского поселения «Бережанская волость»

здание администрации сельского поселения «Воронцовская волость»

Крюковская средняя школа

поселок Карпово, здание сельского дома культуры.

В городе Острове:

Центр культуры «Юбилейный»

средняя школа №7 имени В. Н. Пушкарева

Островская гимназия

Дом офицеров в Острове-3.

Добавим, что зарегистрированные избиратели могут сделать свой выбор онлайн на сайте. Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21.00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.