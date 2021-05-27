Политика

Сын главы Пскова Елены Полонской впервые поучаствовал в голосовании

Сын главы города Пскова Иван Полонский, выпускник инженерно-лингвистической гимназии, вратарь ФК «Псков», впервые участвовал в праймериз. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Считаю эту процедуру очень важной для каждого гражданина моей страны!» – написал он.

18 лет Ивану Полонскому исполнилось в апреле. «Мои сверстники голосуют и сами решают, кому стать депутатом», - подчеркнул он.

Напомним, в Псковской области проходило предварительное голосование по отбору кандидатур от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Оно завершилось сегодня, 30 мая.

Подсчет результатов начался 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.