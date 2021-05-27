Политика

Явка в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области составила около 17%

Явка в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области составила около 17% от общего количества зарегистрированных в регионе избирателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии со ссылкой на секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского.

Предварительное голосование по определению кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание завершились сегодня, 30 мая. Закрыты 119 счетных участков, также закончилось электронное голосование на портале pg.er.ru.

По словам Александра Козловского, во время процедуры предварительного голосования в регионе не было зафиксировано ни одного нарушения.

Напомним, 30 мая в 21:00 по московскому времени предварительное голосование «Единой России» завершилось на всей территории страны. Сразу после этого состоится процедура соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования. В ней примет участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. С этого момента начнется подсчет голосов, за которым смогут наблюдать все желающие. Кроме того, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.