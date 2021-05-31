Политика

В Псковской области завершилась декада молодого избирателя

В Псковской области завершилась декада молодого избирателя. На протяжении всего мая избирательные комиссии региона совместно с молодежными комиссиями проводили мероприятия по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в муниципальных образованиях области состоялось 82 мероприятия, в которых приняли участие более 700 человек. Так, проходили информационные практикумы, интерактивные игры, викторины, конкурсы рисунков, выборы президента школы со всеми этапами избирательного процесса — целый месяц молодежь региона знакомилась с избирательным законодательством, этапами проведения избирательных кампаний.

Избирательная комиссия региона выразила благодарность ЦИК России, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за содействие и особое внимание, которое они уделяют работе с молодежью, территориальным избирательным комиссиям и Молодежной избирательной комиссии — за работу по повышению правовой грамотности и гражданской ответственности молодых людей.

«Сегодня перед молодежью открыты все двери - участвовать в выборных процессах, влиять на власть, менять ее. Участие в выборах молодежи, а именно в процессе голосования, является вкладом в формирование будущего нашего региона», - подчеркнули в облизбиркоме.