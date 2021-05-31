Политика

Александр Козловский поблагодарил избирателей за поддержку на праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поблагодарил избирателей за поддержку своей кандидатуры на предварительном голосовании партии по отбору кандидатов на думские выборы, которые состоятся в сентябре.

В рамках эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове он отметил высокую активность жителей Псковской области. «Главная причина в том, что в этом году была опробована новая система голосования. Была возможность целую неделю голосовать дистанционно (более 20 тысяч жителей области воспользовались такой возможностью). Работая эту неделю в районах, мы привлекли внимание к нашему голосованию и большое количество 30 мая пришли голосовать очно. Мы видим по всей России, что процент проголосовавших на праймериз стал гораздо больше, за что большое спасибо всем, кто отдал свой голос за того или иного кандидата. Ну и, конечно, я благодарю тех, кто отдал свой голос за меня. Я надеюсь достойно представить "Единую Россию" на основных выборах в сентябре», - подчеркнул депутат.

Александр Козловский предположил, что у Псковской области будет один из самых высоких процентов явки на предварительное голосование по Северо-Западному округу и один из лучших результатов среди всех регионов. Напомним, явка на праймериз по Псковской области составила около 19%. Объясняя этот достаточно большой для праймериз процент, гость студии напомнил, что последний год псковские единороссы посвятили себя работе с населением и решению проблем людей. «Мы не выключались из этой работы, активно работали с избирателями и в совокупности проводимые мероприятия дали нам возможность показать достойные результаты на Псковщине», - заметил Александр Козловский.

На его взгляд, несмотря на ограничения, в этом году единороссам удалось провести в Псковской области «достаточно интересное» предварительное голосование. Активно использовались дистанционные формы общения, соцсети, публиковались видеоролики.

В целом, несмотря на хакерские атаки на сайт предварительного голосования «Единой России», система «сработала в нормальном режиме», отметил лидер псковских единороссов. «Все вмешательства не принесли результата, поэтому процесс прошел нормально. По Псковской области никаких нарушений и замечаний не было. Было несколько обращений, по которым проведены проверки, но, в целом, все прошло в штатном режиме, никаких нарушений и скандалов мы не зафиксировали. Я очень рад, что мы этого избежали», - резюмировал Александр Козловский.