Политика

Кандидатов в Псковское областное Собрание от ЕР утвердят на конференции 7 июня

Конференция Псковского регионального отделения «Единой России», по итогам которой будут утверждены кандидаты от партии на выборы в Псковское областное Собрание, состоится 7 июня. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«7 июня будет партийная конференция, на которой мы утвердим кандидатов и оформим списки окончательно, а 19 июня пройдет съезд партии, на котором будут утверждены наши кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатному округу и по спискам», - уточнил он.

Напомним, победителем праймериз по выборам в Госдуму по одномандатному округу стал Александр Козловский с результатом 79%. Голосование по списку выиграл руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов, он набрал 69% голосов.

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Предварительное голосование по выборам в региональный парламент в одномандатных округах и территориальных группах партийного списка в Псковской области выиграли:

Избирательный округ №1

Алексей Севастьянов

Дмитрий Алекминский

Избирательный округ № 2

Елена Лунгу

Юлия Лысова

Избирательный округ №3

Александр Братчиков

Алексей Кириллов

Избирательный округ №4

Юрий Сорокин

Алексей Форш

Избирательный округ №5

Татьяна Фомченкова

Дмитрий Белюков

Избирательный округ №6

Елена Даньшова

Виталий Андреев

Избирательный округ №7

Владимир Кузь

Николай Тесля

Избирательный округ №8

Александр Котов

Геннадий Григорьев

Избирательный округ №9

Армен Мнацаканян

Андрей Михайлов

Избирательный округ №10

Виктор Остренко

Наталья Мельникова

Избирательный округ №11

Игорь Дитрих

Виктор Антонов

Избирательный округ №12

Андрей Козлов

Олег Савельев

Избирательный округ №13