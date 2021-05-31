Кандидатов в Псковское областное Собрание от ЕР утвердят на конференции 7 июня

Конференция Псковского регионального отделения «Единой России», по итогам которой будут утверждены кандидаты от партии на выборы в Псковское областное Собрание, состоится 7 июня. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
«7 июня будет партийная конференция, на которой мы утвердим кандидатов и оформим списки окончательно, а 19 июня пройдет съезд партии, на котором будут утверждены наши кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатному округу и по спискам», - уточнил он.
Напомним, победителем праймериз по выборам в Госдуму по одномандатному округу стал Александр Козловский с результатом 79%. Голосование по списку выиграл руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов, он набрал 69% голосов.
Предварительное голосование по выборам в региональный парламент в одномандатных округах и территориальных группах партийного списка в Псковской области выиграли:
Избирательный округ №1
Избирательный округ № 2
Избирательный округ №3
Избирательный округ №4
Избирательный округ №5
Избирательный округ №6
Избирательный округ №7
Избирательный округ №8
Избирательный округ №9
Избирательный округ №10
Избирательный округ №11
Избирательный округ №12
Избирательный округ №13