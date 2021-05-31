Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» - политическая сила, которая ведет себя ответственно

«Единая Россия» - политическая сила, которая ведет себя ответственно и должна выполнять свои обещания, подчеркнул в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя предвыборную программу партии в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание.

«Свою программу мы всегда основывали на пожеланиях и обращениях граждан. Региональную работу партия будет выстраивать по проблемам региона, хотя, конечно, мы включимся и в решение федеральных задач», - отметил гость студии. Особо он подчеркнул важность выполнения обещаний, которые дают кандидаты в ходе избирательной кампании.

«Не зря спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает фиксировать обещания, которые дают на этапе избирательной кампании кандидаты в депутаты любого уровня. Важно потом увидеть, насколько они выполняются. Бывает так, что обещают одно, а потом разворачиваются на 180 градусов и бегут в другую сторону», - констатировал Александр Козловский. В этом плане, по его убеждению, нужно придерживаться строгой дисциплины.

«Ко всем обещаниям в партии относятся осторожно. Не раз мы говорили о том, что обещать надо только то, что ты можешь выполнить, как бы тебе ни хотелось поддержать избирателей. Мы — та политическая сила, которая ведет себя ответственно и должна выполнять заявленное», - подчеркнул лидер псковских единороссов.

Из больших задач, которые предстоит выполнить в Псковской области в ближайшие годы, Александр Козловский назвал продолжение газификации городов и районов, поддержку многодетных семей и реализацию мер по улучшению демографической ситуации, формирование комфортной городской среды в больших и малых населенных пунктах. Всего у партии зафиксировано порядка 20 проблем, на решении которых она намерена сконцентрироваться. «В ближайшие пять лет предстоит работать, не поднимая головы. Работа предстоит большая, и мы будем своих кандидатов на это настраивать», - добавил гость студии.