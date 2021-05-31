Политика

Вице-спикер Собрания депутатов Пустошкинского района: Местная политика становится непредсказуемой

Заместитель председателя Собрания депутатов Пустошкинского района Татьяна Базылевич прокомментировала принятое на заседании 31 мая решение о признании неудовлетворительной работу главы района Светланы Васильковой.

Фото: газета «Вперед»

Как пишет районная газета «Вперед», на повестку 24-й сессии было вынесено немало вопросов, один из которых – отчет главы района о результатах своей деятельности, деятельности администрации района и подведомственных организаций за 2020 год. На заседании присутствовали представители руководства района, общественности, а также председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко». Заслушав отчет главы района Светланы Васильковой, депутаты в процессе обсуждения адресовали ей немало вопросов. По результатам голосования большинством голосов работа главы района была признана неудовлетворительной.

«Наше районное Собрание депутатов представлено разными политическими партиями, но людей равнодушных к жизни нашего района там нет. Все разные люди, со своими сложившимися убеждениями, с разными точками зрения на происходящее, - прокомментировала Татьяна Базылевич. - Мы ценим и понимаем сложность работы в области муниципального управления, абсолютно не уменьшая заслуг действующего аппарата администрации в обеспечении функционирования района. Но многие из нас увидели упущенные возможности, что отразилось в принятых решениях. Даже сегодняшняя сессия показывает, что депутаты разных партий могут на ходу внести изменения в уже принятый проект решения по бюджету. В общем, наша местная политика становится конкурентной, непредсказуемой, что, наверное, должно сослужить определенную пользу для района».