Политика

Опубликованы результаты участников праймериз «Единой России» в Псковской области

Опубликованы результаты предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Ознакомиться с результатами, которые показал каждый из участников праймериз, можно на портале https://pg.er.ru.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»

Государственная Дума — Псковская область (список):

1 - Борисов Александр Александрович, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» - 69 557 голосов

2 - Козловский Александр Николаевич, депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» - 58 260 голосов

3 - Сазонов Андрей Сергеевич, сотрудник отдела МВД РФ по г. Великие Луки - 6 560 голосов

4 - Андреев Виктор Егорович, председатель Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов - 6 381 голос

5 - Поляков Сергей Геннадьевич, самозанятый - 4 604 голоса

6 - Васильев Артем Викторович, электрик АО «Псковский завод автоматических телефонных станций – Т» - 4 228 голосов

7 - Круглов Михаил Юрьевич, начальник отдела регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления специальных программ администрации Псковской области - 4 023 голоса

8 - Базанов Юрий Анатольевич, временно неработающий - 3 516 голосов.

Государственная Дума — Псковский одномандатный избирательный округ:

1 - Козловский Александр Николаевич, депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» - 79 248 голосов

2 - Борисов Александр Александрович, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» - 45 924 голоса

3 - Севастьянов Алексей Анатольевич, д епутат Псковского областного Собрания, заместитель гендиректора АНО «Футбольный клуб "Псков"» - 15 141 голос

4 - Кириллов Алексей Валентинович, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области - 6 660 голосов

5 - Поляков Сергей Геннадьевич, самозанятый - 4 837 голосов

6 - Павлов Юрий Геннадьевич, предприниматель - 4 113 голосов

7 - Базанов Юрий Анатольевич, временно неработающий - 3 328 голосов

8 - Жернаков Александр Александрович, заведующий хозяйством ГБУСО Псковской области «Середкинский психоневрологический интернат» - 3 217 голосов.

Также на портале опубликованы результаты участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание. Ознакомиться с ними можно здесь.