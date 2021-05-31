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Политика

В праймериз «Единой России» приняли участие 12 миллионов человек

01.06.2021 19:16|ПсковКомментариев: 0

По данным партии «Единая Россия», участие в праймериз приняли почти 12 млн человек по всей стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Процедура стала более масштабной, чем пять лет назад. По предварительным данным, в ней приняли участие около 11,7 млн избирателей. Чуть более 6 млн – в режиме онлайн. В ряде регионов в число победителей вошли люди, которые ранее не участвовали в политической жизни», - сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин.

В тех регионах, где работали счетные участки, подсчет голосов еще продолжается. Там, где процедура проходила только онлайн, в числе победителей, которые войдут в списки партии на выборах в Госдуму – яркие представители общественных организаций и движения «Мы вместе».

«Жители Псковской области приняли активное участие в предварительном голосовании "Единой России". Об этом свидетельствует высокая явка на очных участках предварительного голосования и результаты электронного голосования. Мы благодарны всем, кто принял участие в предварительном голосовании, помог партии определить, кто представит регион на выборах в Государственную Думу от партии в сентябре, и кого выдвинет партия на выборы в региональный парламент», - отметил член регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель регионального исполкома партии Максим Адамчук.

По его словам, во всех муниципальных образованиях Псковской области 30 мая в штатном режиме работали 119 избирательных участков. В региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» не поступило ни одной письменной жалобы от избирателей.

Ставка на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый Президентом Владимиром Путиным, отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе, как позитивный», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что рост интереса к процедуре со стороны избирателей во многом связан с возможностью дистанционного электронного голосования. «Это современная и перспективная технология. Партии стоит расширять ее применение не только в рамках предварительного голосования, но, к примеру, и в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Уровень мобилизации сторонников увеличится», — уверен Алексей Чеснаков.

«Единая Россия» оперативно ответила на запрос избирателей об удобстве голосования и задала долгосрочный тренд на использование электронной процедуры, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он уверен, такой формат будет популярным и в дальнейшем, после того, как пандемия сойдет на нет.

«Мы безудержно вступаем в эпоху электронного взаимодействия между людьми. Когда избирателям предоставили возможность голосовать онлайн, они с удовольствием начали ею пользоваться. Пандемия уже вообще ни при чем, потому что, как мне кажется, общей напряженности в связи с коронавирусом в стране сейчас нет, чтобы люди боялись идти и голосовать очно. Просто это очень удобно, когда можно на даче нажать несколько кнопок и отдать свой голос понравившемуся кандидату», — пояснил он.

Система электронного предварительного голосования подтвердила свою надежность и безопасность. Во время атак на нее количество ежесекундных запросов к серверам достигало десятков тысяч — при этом она продолжала работать без сбоев, подчеркнул специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. «Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали», — подчеркнул он.

В целом, предварительное голосование «Единой России» в этом году прошло при кратном снижении количества нарушений, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

«Пять лет назад у нас голосование шло один день, в этом - неделю. Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет, и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты. Это говорит о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать», — сообщил он.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Вечером 30 мая сразу после завершения процедуры по всей стране четыре части электронного ключа шифрования блокчейна соединили их хранители в центральном исполкоме партии. После этого начался подсчет голосов. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве, напомнили в пресс-службе  партии.

Теги: #Единая Россия #праймериз #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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