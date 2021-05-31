С псковскими организациями заключили соглашения о сотрудничестве при проведении выборов

Общественная палата Псковской области заключила с некоммерческими организациями соглашения о сотрудничестве в наблюдении за проведением выборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.
Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах провел ряд встреч с руководителями некоммерческих организаций, в ходе которых участники обсудили вопросы подготовки наблюдателей на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов.
По итогам прошедших встреч Общественная палата региона заключила соглашения о сотрудничестве в части наблюдения за проведением выборов со следующими организациями:
Предметом соглашений является установление партнерских отношений между сторонами для содействия в реализации права граждан РФ на участие в наблюдении за проведением выборов.