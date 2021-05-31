Политика

С псковскими организациями заключили соглашения о сотрудничестве при проведении выборов

Общественная палата Псковской области заключила с некоммерческими организациями соглашения о сотрудничестве в наблюдении за проведением выборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах провел ряд встреч с руководителями некоммерческих организаций, в ходе которых участники обсудили вопросы подготовки наблюдателей на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов.

По итогам прошедших встреч Общественная палата региона заключила соглашения о сотрудничестве в части наблюдения за проведением выборов со следующими организациями:

Псковское областное отделение организации «Российский союз молодежи»;

Псковское региональное отделение общественно-государственной организации «Союз женщин России»;

Региональное отделение общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области;

Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов»;

Псковское областное отделение общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);

Псковское региональное отделение общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Псковской области;

Псковская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Псковское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

Предметом соглашений является установление партнерских отношений между сторонами для содействия в реализации права граждан РФ на участие в наблюдении за проведением выборов.