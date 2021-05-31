Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - глава администрации города Пскова, первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», победитель предварительного голосования партии по выборам в Псковское областное Собрание Александр Братчиков.

На минувшей сессии Псковской городской Думы 28 мая он отчитался перед депутатами о своей деятельности и работе городской администрации за 2020 год. Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о его отчете - возможно, последнем на посту сити-менеджера в свете того, что Александр Братчиков планирует баллотироваться в региональный парламент по избирательному округу №3.

Также гость студии поделится своими планами на будущее, прокомментирует актуальные проблемы Пскова и задачи на ближайший период.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Александру Братчикову в прямом эфире по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена