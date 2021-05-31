Политика

Определены победители праймериз «Единой России» на сентябрьские муниципальные выборы

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов для выдвижения на пост глав районов прошло в Новосокольническом и Куньинском районах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, по результатам электронного голосования в Новосокольническом и Куньинском районах партийцы определили кандидатурами на сентябрьские выборы действующих глав Виталия Соловьева и Олега Лебедева соответственно.

В Пустошке в качестве кандидатов в депутаты в многомандатном округе партийцы решили выдвинуть исполнительного секретаря районного отделения партии Юлию Маслову и предпринимателя, волонтера и мецената Антона Сизова.

Отметим, что за кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на муниципальные выборы, голосовали избиратели из местного отделения партии. Голосование проходило в электронном виде, регистрация каждого выборщика была организована с помощью партийной системы идентификации и авторизации: каждый избиратель получил уникальную ссылку с данными авторизации и мог проголосовать только один раз.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Таким образом определяются кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.