Политика

Александр Братчиков объяснил троллинг со стороны оппонентов близостью выборов

Близостью выборов объяснил глава администрации Пскова Александр Братчиков троллинг со стороны оппозиции, в частности, заместителя главы города, коммуниста Александра Баева в адрес исполнительной власти. Свое мнение на этот счет сити-менеджер высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя выступления оппозиционных депутатов, которые в последнее время в гордуме нередки и, в том числе, имели место, когда глава администрации города выступал с отчетом о работе в 2020 году.

«Я позитивно отношусь к критике, если она объективна. Считаю, что обратная связь необходима, а критика - это и есть та обратная связь, к которой надо прислушиваться», - отметил гость студии, добавив, что к муниципальной власти традиционно поступает больше вопросов от населения, поскольку она ближе к народу.

«Что касается троллинга, это как раз и есть предвыборная история: когда по существу сказать нечего, надо потроллить. На это очень хорошо ответили другие коллеги-депутаты и четко дали понять господину Баеву, что можно, а что нельзя, - заметил Александр Братчиков. - Если это здравая критика, ее можно воспринимать, а пытаться троллить... Во-первых, это было смешно, во-вторых, необоснованно, а, в-третьих, любые переходы на личности - это неправильно».

Наряду с этим Александр Братчиков отметил, что выступает за честную конкуренцию. «И если КПРФ сочтет нужным выдвинуть Александра Баева в Псковское областное Собрание по 3-му округу, то я готов встретиться с ним в честной борьбе», - заключил глава городской администрации.

Напомним, Александр Братчиков ранее одержал победу по итогам предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата для участия в выборах депутата Псковского областного Собрания. Он стал первым среди претендентов, которые хотели попробовать свои силы на выборах по 3-му одномандатному избирательному округу.