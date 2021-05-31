Политика

Победитель праймериз по округу №5: Смотреть в глаза избирателям мне не стыдно

«Смотреть в глаза избирателям мне не стыдно», - заявила 2 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове директор гимназии имени С. В. Ковалевской, депутат Великолукской городской Думы, победитель предварительного голосования «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание депутатов Татьяна Фомченкова.

Гость студии поблагодарила великолучан, которые отдали за нее свои голоса в ходе праймериз. «Для меня это большая честь и кредит большого доверия. Я понимаю ответственность и фронт работы. В общественной деятельности уже шесть лет - два года членом Общественной палаты Псковской области и четыре года как депутат Великолукской городской Думы по 8-му округу», - сказала Татьяна Фомченкова. Решение о возможном участии в выборах далось ей непросто.

«Школа, семья... Будучи матерью и женой, совмещаю это с педагогическим трудом. Я еще и преподаю, каждый день стою у доски. Ни одно из этих дел я бы не хотела сделать плохо», - отметила Татьяна Фомченкова.

Гость студии добавила, что ей оказывает поддержку семья, команда и ее характер выработанный профессиональной привычкой работать для других, а не для себя.

«Смотреть в глаза избирателям мне сегодня не стыдно. Я лоббирую их интересы, я иду вперед. Я знаю, что у меня все не получится и они это знают. Я не чиновник, а представитель их интересов. Люди отдают голоса, я с ними дальше иду. Не критикую, а больше стараюсь сделать», - заметила Татьяна Фомченкова. По ее словам, даже если это маленький шаг - помощь в ремонте двора, в асфальтировании, в подсыпке территории, в установке «лежачих полицейских» - это все равно движение вперед.