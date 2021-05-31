Политика

В Пскове избрали делегатов на конференцию регионального отделения «Единой России»

XXVI конференция городского отделения «Единой России» прошла в Пскове. Участники мероприятия утвердили повестку и избрали делегатов на региональную конференцию партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Секретарь городского отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская поблагодарила всех за успешную организацию предварительного голосования в городе, за работу в рамках партийных проектов и инициатив, за организацию субботников по благоустройству города, а также наградила самых активных единороссов.

Участники конференции выдвинули следующих делегатов на XXVII конференцию Псковского регионального отделения «Единой России»: заместителя секретаря Псковского городского отделения партии Валерия Лесникова, депутатов Псковской городской Думы Константина Болотина, Владимира Воробьева, Григория Стороненкова, секретарей первичных отделений партии Алексея Форша, Полада Исмаилова, Павла Косенкова, Елену Кривошей, Марию Лисенкову, Оксану Нани, Юрия Павлова, а также исполнительного секретаря отделения Дмитрия Яковлева.

Кроме того, на конференции утвердили повестку, в рамках которой в сентябре 2021 года на втором этапе конференции планируют переизбрать местный политсовет и избрать секретаря псковского городского отделения партии.