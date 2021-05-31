Политика

Федеральный оргкомитет утвердил проект списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Федеральный оргкомитет утвердил проект списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В списке кандидаты расположены в порядке убывания отданного за них количества голосов, отметил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

«Список будет утвержден уже на съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части», — сказал Александр Карелин.

С общефедеральной частью списка можно ознакомиться здесь, по одномандатным округам — по этой ссылке.

Он отметил, что прошедшее предварительное голосование поставило абсолютный рекорд по количество людей, которые захотели принять в нем участие — 11,8 млн человек отдали свои голоса. Это сильно превосходит показатели 2016 года.

«Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — подчеркнул председатель федерального оргкомитета.

Самая большая активность на электронном голосовании зафиксирована в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Явку более 20% относительно общего числа избирателей на счетные участки показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика и Республика Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, отметил Александр Карелин.

Участие в борьбе за право баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России» принимали порядка 5,8 тысяч кандидатов. Это почти в два раза выше аналогичных показателей 2016 года. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место — фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Были и регионы-рекордсмены — к примеру, в одномандатном округе Краснодарского края конкуренция доходила до 25 человек на место. Больше половины (52%) претендентов — беспартийные. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники.

При этом процедура прошла без значительных нарушений, подчеркнул Александр Карелин. В федеральный оргкомитет предварительного голосования Единой России поступило 98 жалоб, связанных с работой в регионах. Еще 54 — на федеральном уровне. Это кратно меньше в сравнении с 2016 годом. Основная масса из них уже рассмотрена.

«Не все мотивированы, сразу признаюсь. Где-то жаловались на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то это происходит в период, когда еще участок работал —16-17 часов», — сказал Александр Карелин.

На рассмотрении остается одна жалоба, подчеркнул Александр Карелин.

«Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад председателю партии Дмитрию Медведеву», — отметил руководитель федерального оргкомитета.

Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский подчеркнул, что итогом успешной организации предварительного голосования в области стала высокая явка – порядка 19 %. На некоторых участках наблюдались очереди. Более 20 тысяч проголосовали дистанционно.

«Результат предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент следующий: среди победителей по одномандатным округам 7 из 13 - действующие депутаты, а 6 - новые лица», - добавил он.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.