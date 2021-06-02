Политика

«Справедливая Россия» предложила поднять МРОТ до 31 тысячи рублей

Партия «Справедливая Россия — За правду» представила проект предвыборной программы, сообщает РИА Новости.

В социально-экономической сфере партийцы предлагают повысить уровень прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда до 31 тысячи рублей, ввести справедливый базовый доход и снизить пенсионный возраст до прежнего уровня. Также партия предлагает повысить налоги на вывоз сырья, запретить импорт леса-кругляка, разработать «Госплан 2.0» и снизить НДС до 15%.

Отдельное внимание справедливороссы уделили борьбе с коррупцией. Этот вид преступности и хищение государственного имущества, по мнению партии, должны приравниваться к госизмене. Для коррупционеров и их семей предлагают ввести конфискацию, также по этой статье необходимо отменить возможность условно-досрочного освобождения и условного наказания. За незаконное обогащение для чиновников должна наступать уголовная ответственность.

Помимо этого, в «Справедливой России» призвали отменить ЕГЭ и поднять стипендии студентов до прожиточного минимума.

Культурный блок включил предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, создании общественных комиссий по защите русского языка и учреждении общественных советов по телевидению.

Программа также содержит пункт о возвращении смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.