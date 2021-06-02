Политика

Президент подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям. Как сообщили в пресс-службе Государственной Думы, в соответствии с инициативой лидеры и все причастные к деятельности экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в Государственную Думу и другие выборные органы власти.

Депутаты Государственной Думы приняли этот закон в третьем чтении 26 мая. Законом запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда.

Для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников – три года.

При этом причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности.

Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете.

«Мы сейчас будем голосовать по закону, который во всем мире, в общем‑то, уже принят», — отмечал в ходе его обсуждения на пленарном заседании председатель ГД Вячеслав Володин.

«Мы сегодня с вами для себя определяем: те, кто представляет организации террористические и экстремистского толка, не имеют права участвовать в выборах. Давно это надо было определить. И, если мы только действуем в интересах своей страны, важно оградить от таких людей власть, потому что это все может привести к плохим последствиям», — сказал он.