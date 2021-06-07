Политика

Конференция регионального отделения «Единой России» проходит в Пскове

Первый этап XXVII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» начался сегодня, 7 июня, в Городском культурном центре Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в заседании принимают участие секретарь областного отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский, его первый заместитель, глава администрации Пскова Александр Братчиков, заместители секретаря, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и глава Пскова, секретарь городского отделения партии Елена Полонская, а также члены политсовета регионального отделения, РКК и представители местных отделений «Единой России».

Всего в работе конференции принимают участие 103 делегата. Собравшихся поприветствовал Александр Козловский. «Как показал последний год, у нас получается сделать партию полезной и востребованной. Мы должны стать опорой для жителей нашей области. Мы стали интересными и молодыми, но расслабляться рано — наша забота и помощь понадобится жителям и после пандемии», - подчеркнул лидер псковских единороссов.

Александр Козловский напомнил, что впереди страну ждут большие выборы. «Предварительное голосование показало, что мы сильны. Более 100 тысяч человек проголосовали за того или иного кандидата», - напомнил он, поздравив всех победителей праймериз и пожелав им собрать как можно больше наказов от избирателей для их последующего исполнения. Также Александр Козловский поблагодарил всех, кто на праймериз по определению кандидатов на выборы в Госдуму отдал голос за его кандидатуру.

Затем к собравшимся обратился Александр Котов: «К сожалению, не все стали победителями, но, я рассчитываю, что все участники предварительного голосования окажут помощь тем, кто будет выдвинут на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание».

Впереди единороссов, по его словам, ожидает сложный, ответственный этап парламентских выборов. «Задача любой партии — это борьба за власть и победа на выборах. Поэтому перед нами стоит задача, чтобы наш кандидат победил и на выборах в Госдуму, чтобы по всем одномандатным округам наши кандидаты одержали победу на выборах в Псковское областное Собрание. Наша главная задача заключается в том, чтобы партия набрала как можно больший процент в нашем регионе как на выборах в Госдуму, так и в областное Собрание. Тогда у нас есть реальный шанс получить весомое большинство и достичь победы в округах», - подчеркнул Александр Котов.

Чтобы уверенно чувствовать себя в законодательном органе, единороссам надо получить две трети мандатов — квалифицированное большинство, уточнил он. «Задача сложная, амбициозная, решить ее не так-то просто, но возможности есть. А главное - есть много активных молодых людей, которые хотят изменить жизнь региона к лучшему», - заключил Александр Котов.

В продолжение конференции состоялась церемония награждения наиболее активных партийцев почетными грамотами.

В рамках первого этапа конференции реготделения «Единой России» будут определены делегаты, которые поедут в Москву на XX

съезд партии 19 июня. Напомним, на съезде будут утверждены списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму.