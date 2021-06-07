Политика

Псковские единороссы избрали делегатов на ХХ съезд партии

Псковские единороссы избрали делегатов на ХХ съезд партии, который пройдет 19 июня в Москве. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято 7 июня в ходе первого этапа XXVII конференции Псковского регионального отделения «Единой России».

Как напомнил секретарь отделения, депутат Госдумы Александр Козловский, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рекомендовал избрать делегатами на съезд участников предварительного голосования, набравших наибольшее число голосов. От Псковского регионального отделения «Единой России» предложено делегировать на съезд заместителя секретаря регионального отделения, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова и первого заместителя секретаря регионального отделения, главу администрации Пскова Александра Братчикова.

Большинством голосов данные кандидатуры были утверждены делегатами партийной конференции.

Напомним, XX съезд партии «Единая Россия» пройдет 19 июня в Москве. В рамках его работы будет утвержден проект программы партии, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в сентябре, а также федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным избирательным округам - победителей предварительного голосования, которое прошло с 24 по 30 мая.

Смотрите также Победителями праймериз ЕР по выборам в Госдуму стали Александр Козловский и Александр Борисов

В съезде примут участие делегаты из каждого региона, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и правительства, администрации президента, главы субъектов и секретари региональных отделений «Единой России».