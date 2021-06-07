Политика

Лев Шлосберг назвал заявление своих сторонников о существовании двух «Яблок» «неправильным»

Лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг назвал неправильным заявление своих однопартийцев и сторонников о противоборстве двух «Яблок»: Григория Явлинского и Николая Рыбакова с одной стороны, и Максима Каца и Льва Шлосберг, с другой.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове ведущий спросил Шлосберга, согласен ли он с утверждением членов псковского «Яблока» Дмитрия Пермякова и Николая Кузьмина, которое также было размещено в одном из постов в соцсетях газеты «Псковская губерния», что существует некое «правильное» «Яблоко» Каца и Шлосберга и «неправильное» - Явлинского и Рыбакова. Лев Шлосберг не согласился с этим, но признал, что в партии «Яблоко» идет дискуссия. «Делегаты съезда «Яблока» могут открыто выступать в прямом эфире. То, что идет дискуссия, доказывает, что партия "Яблоко" является живой», - подчеркнул он.

Шлосберг заявил, что его позиция предельно проста: есть партия «Яблоко», которая представляет интересы демократических избирателей.