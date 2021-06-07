Политика

Лев Шлосберг назвал жалобы жителей на главу Пустошкинского района «подметными письмами»

Лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг назвал подметными письмами многочисленные жалобы жителей Пустошкинского района на главу муниципалитета Светлану Василькову. Об этом он сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Местные жители в своих обращениях, в том числе на сайт губернатора, заявляли, что глава района увольняет неугодных руководителей муниципальных учреждений и сводит личные счеты. В частности, были уволены директор муниципальной аптеки, директор школы и заместитель главы администрации.

Лев Шлосберг заявил, что полностью поддерживает действия Васильковой, которая приводит в порядок Пустошкинский район. «Увольнение директора аптеки, о котором писали некие сотрудники на сайт губернатора и перепечатывали СМИ, - это абсолютно обоснованное решение главы муниципалитета», - считает глава псковского «Яблока». Он подчеркнул, что директора аптеки необходимо было уволить, чтобы провести «нормальную инвентаризацию».

Остальные кадровые решение он также абсолютно поддерживает и называет полностью обоснованными и юридически, и политически. «Светлана Василькова не боится принимать серьезные кадровые решения и принимать на себя ответственность, а то, что пишут в "подметных письмах", а их много будет, и не только по Пустошкинскому району, и по другим территориям, нужно воспринимать как "подметные письма", и никак больше», - заключил он.

Напомним, что ранее депутаты районного Собрания дали неудовлетворительную оценку работе главы Пустошкинского района. Многие уволенные считают принятые после этого кадровые решения сведением счетов и неспособностью адекватно реагировать на критику.