Политика

Госдума одобрила проект об участии 18-летних в региональных референдумах

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, уточняющий право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект в Госдуму внесло заксобрание Томской области. Изменения предлагаются в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Авторы проекта поясняют, что по закону «условия реализации права на участие в референдуме, в других действиях по его подготовке и проведению, связанные с достижением гражданами в обозначенный период времени возраста 18 лет, предусмотрены только для референдумов Российской Федерации». При этом условия участия граждан, которым в период голосования исполняется 18 лет, в региональном и местном референдумах (если они проводятся в течение нескольких дней) не определены.

Проектом предлагается устранить указанный правовой пробел, распространив норму федерального закона на региональные и местные референдумы.

Реализация норм законопроекта позволит установить единый правовой подход к вопросу о голосовании в течение нескольких дней подряд несовершеннолетних (на момент начала такого голосования) лиц, достигающих 18-летия до окончания такого голосования на референдумах всех уровней.