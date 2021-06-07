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Политика

Медведев заявил, что «Единая Россия»  не закончит деятельность как КПСС

09.06.2021 22:22|ПсковКомментариев: 4

 «Единая Россия» точно никогда не закончит свою деятельность как КПСС, она каждый раз подтверждает свое право на управление через выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Один из любимых вопросов, который задают мне, и вам, уверен - что будет вообще с партией? Она не разделит печальную судьбу КПСС? В каком направлении это все идет? Вот я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность как КПСС именно потому, что мы отвечаем перед людьми», - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего совета и Генсовета партии, передает РИА Новости.

Он напомнил, что «КПСС ни перед кем не отчитывалась, во всяком случае, в законодательном плане», и на выборах практически ни с кем не конкурировала.

«А мы каждый раз подтверждаем свое право на управление через выборные процедуры. И вот если наши подходы, наша программа, наша помощь и поддержка людям окажутся востребованными, если они будут получать высокие оценки избирателей, в этом случае мы сможем продолжить ту работу, которую мы с вами вели все эти пять лет», - отметил Медведев.

Теги: #Единая Россия #КПСС
Источник: Псковская Лента Новостей
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