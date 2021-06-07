Политика

Баев: Чем ближе к выборам, тем сильнее в Псковской гордуме деление на красное и белое

Чем ближе к выборам, тем больше в Псковской городской Думе ощущается разделение на красное и белое. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал заместитель главы города Пскова, руководитель фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев.

По его мнению, «погода» в Думе в последнее время ухудшилась, что и продемонстрировал его демарш на сессии 20 мая, когда он вместе с коллегами по фракции покинул заседание.

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При этом Александр Баев заверил, что не пытался сорвать сессию, а проблемы были еще до этого демарша. В частности, заместителю главы города не нравится, что гордума работает «как пожарная команда», собираясь на сессии по не самым важным, на его взгляд, вопросам, как, собственно, и случилось 20 мая.

«И, чем ближе к выборам, тем больше ощущается разделение на красное и белое. Это хорошо, а это плохо. Причем, если говорить об оппозиции, у нее все плохо, а у правящей партии все замечательно. Раньше я чувствовал себя более комфортно, потому что можно было говорить, что наша общая партия — город Псков. Мы не подразделялись, а решали проблемы общего значения, и никто не спрашивал, чей это округ — первым делом взвешивали, как та или иная проблема смотрится на фоне остальных. А сейчас начинается перетягивание одеяла», - высказался Александр Баев.