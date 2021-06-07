Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» всегда выполняет свою программу

«Единая Россия» – это партия, которая всегда выполняет свою программу, исполняет наказы и открыто отчитывается перед избирателями о том, что обещала, и что было сделано, заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, комментируя отчет лидера партии Дмитрия Медведева о работе за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, Александр Козловский подчеркнул, что главная задача «Единой России» с первых дней ее работы — помощь людям, реализация инициатив, направленных на повышение качества их жизни. Псковское региональное отделение «успешно решает эту задачу благодаря неравнодушным, инициативным и ответственным активистам партии».

«В условиях пандемии коронавируса партия в очередной раз доказала, что она может в кратчайшие сроки мобилизоваться и реализовать накопленный потенциал. На сегодняшний день партийным волонтерским центром обработано уже более 6,5 тысяч заявок жителей Псковской области, оказывается всестороння помощь медикам. Каждое из 570 первичных отделений включено в волонтерскую работу. Сегодня в рядах добровольцев партии 631 человек, 242 из них – депутаты. Благодаря общим усилиям единомышленников мы выходим из сложной ситуации с распространением коронавируса, но партийцы намерены продолжать эту работу и после пандемии», - рассказал Александр Козловский.

Добавим, Дмитрий Медведев представил отчет о работе за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России». Следующим шагом станет проведение XX Съезда партии 19 июня. На нем будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, а также принят проект предвыборной программы. Его широко обсудят с общественностью в регионах и окончательно утвердят на втором этапе Съезда в августе.

В своем отчете Дмитрий Медведев подчеркнул, что предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Сейчас она выполнена, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. И сейчас,по его словам, у «Единой России» есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами. «Партия училась все эти годы. Самое главное - что все мы трудились, и это позволило в самых сложных ситуациях решать те задачи, которые были важнейшими для людей и страны. Но огромная работа еще впереди», - заключил Дмитрий Медведев.