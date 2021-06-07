Политика

ЛДПР проверит сообщение о поздравлении погибшему члену партии

Либерал-демократы изучат информацию об отправке письма с поздравлениями c днем рождения погибшему девять лет назад члену партии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Хакасское издание 19rus.info сообщило об обращении местного жителя, которому пришло письмо на имя его сына, погибшего в 2012 году. В нем напечатано поздравление с днем рождения от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Мы изучим информацию из этой заметки», - сообщил пресс-секретарь партии Александр Дюпин.

Отмечается, что родители умершего были расстроены сообщением, в котором содержались фразы «еще один год вашей замечательной жизни вы провели с нами, работая на благо наших граждан и нашей горячо любимой Родины» и «желаю вам здоровья, удачи и благополучия».