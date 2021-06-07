Политика

Утверждена форма удостоверения кандидата в депутаты Псковского областного Собрания

161-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось сегодня, 11 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, в повестку заседания было включено 12 вопросов. Ряд из них касался подготовки к избирательным кампаниям, которые должны пройти в Единый день голосования 19 сентября.

Так, члены комиссии утвердили положение о рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями политических партий в избирком при проведении выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва. Внесены изменения в составы рабочих групп. В обновленном составе будут функционировать рабочие группы по информационным спорам и по предварительному рассмотрению жалоб на решения и действия избирательных комиссий.

В рамках повестки Избирательная комиссия Псковской области утвердила формы удостоверений зарегистрированного кандидата в депутаты Псковского областного Собрания депутатов, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Также члены комиссии с правом решающего голоса приняли форму удостоверения об избрании депутатом Псковского областного собрания депутатов и форум нагрудного знака наблюдателя.

Кроме того, внесены изменения в список лиц, имеющих право находиться в помещениях с ограниченным доступом и допущенных к работе с персональными данными и иной конфиденциальной информацией, обрабатываемой в комплексах ГАС «Выборы».

Принято положение о рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами при проведении выборов депутатов Госдумы 8-го созыва по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область).

В заключение члены областной Избирательной комиссии обсудили кадровые вопросы. В частности, назначен новый член территориальной избирательной комиссии Пскова с правом решающего голоса — Дмитрий Курьян.