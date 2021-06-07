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Политика

Путин обсудил подготовку к выборам с членами Совбеза

11.06.2021 18:23|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники встречи в режиме видеоконференции обсудили меры для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для голосования на выборах в сентябре 2021 года.

«Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре этого года»,— сказал Владимир Путин, открывая совещание.

«Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить: помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов, для того чтобы работа была организована нужным, должным образом»,— подчеркнул президент. Он назвал предстоящие выборы чрезвычайно важным событием в политической жизни страны.

Как следует из сообщения пресс-службы Кремля, в совещании участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, что в сентябре 2021 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы, глав 12 субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ, в том числе выборы депутатов Псковского областного Собрания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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